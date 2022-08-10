Количество пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке в Крыму увеличилось до 13

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате произошедших во вторник взрывов в поселке Новофедоровка в Сакском районе увеличилось до 13, сообщил в среду в своем телеграм-канале Минздрав Крыма.

«По состоянию на 08:30 10 августа 2022 г. в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадали 13 человек и один человек погиб», — говорится в сообщении.