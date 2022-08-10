В Крыму более 60 многоквартирных домов повреждены в результате ЧП на аэродроме
14:12 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60 многоквартирных домов поселка Новофедоровка получили повреждения в результате инцидента на аэродроме в Крыму, сообщил журналистам в среду глава региона Сергей Аксенов.
«У нас повреждены 62 многоквартирных дома. По индивидуальным сейчас заканчивается обход, по каждому дому без исключения будет информация, [после обхода поймем] сколько ИЖС (индивидуальных жилищных строительств — прим. ТАСС) повреждено. <…> Есть поврежденные коммерческие объекты — магазины, [их] около 20», — сказал Аксенов.
НОВОСТИ
- 14:32 10.08.2022
- Главы МИД G7 призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС
- 14:00 10.08.2022
- У ВСУ было около 90 ракет для РСЗО с кассетами противопехотных мин «Лепесток» — Басурин
- 13:32 10.08.2022
- Профицит бюджета РФ за январь — июль 2022 г. составил 481,9 млрд рублей
- 13:20 10.08.2022
- В ЦИК возобновляется масочный режим — Памфилова
- 13:18 10.08.2022
- SberPay QR – теперь и в «Магнолии»
- 13:05 10.08.2022
- ВКС России сбили три самолета Украины над территорией Николаевской области — МО РФ
- 13:00 10.08.2022
- ВСУ ежедневно пытаются наносить удары по местам содержания украинских пленных — Пушилин
- 12:32 10.08.2022
- Французские ветеринары достали из воды заблудившуюся в водах Сены белуху
- 12:30 10.08.2022
- BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных
- 12:20 10.08.2022
- Инфляция в Чехии достигла рекордно высокого уровня за 28 лет — 17,5%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать