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В Крыму более 60 многоквартирных домов повреждены в результате ЧП на аэродроме

14:12 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60 многоквартирных домов поселка Новофедоровка получили повреждения в результате инцидента на аэродроме в Крыму, сообщил журналистам в среду глава региона Сергей Аксенов.

«У нас повреждены 62 многоквартирных дома. По индивидуальным сейчас заканчивается обход, по каждому дому без исключения будет информация, [после обхода поймем] сколько ИЖС (индивидуальных жилищных строительств — прим. ТАСС) повреждено. <…> Есть поврежденные коммерческие объекты — магазины, [их] около 20», — сказал Аксенов.

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