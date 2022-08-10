Главы МИД G7 призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД стран Группы семи (G7) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерные объекты на Украине под контроль Киева. Об этом говорится в совместном заявлении министров «семерки», которое распространил в среду МИД Германии.

«Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Соединенного Королевства и США, а также Верховный представитель Евросоюза [по иностранным делам и политике безопасности], снова подчеркиваем, что решительно осуждаем продолжающуюся ничем не спровоцированную и не оправданную войну Российской Федерации против Украины. РФ должна незамедлительно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и соблюдать ее суверенитет», — утверждается в документе.

«В этой связи мы призываем Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерно-технические объекты внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца — Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию», — заявили министры. Они считают, что «украинский персонал должен быть в состоянии выполнять свои задачи без угроз и давления». «То, что угрожает региону, — это продолжающееся занятие Россией [Запорожской] АЭС», — утверждают главы МИД G7.