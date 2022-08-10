0
0
124
НОВОСТИ

Министры обороны 35 стран подтвердили участие в конференции по безопасности — МО РФ

15:12 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы военных ведомств 35 стран подтвердили свое участие в X Московской конференции по международной безопасности, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в среду на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, в этом году для удобства глав оборонных ведомств и других высоких делегатов помимо личного прибытия на конференцию также предусмотрены другие форматы участия: в режиме видео-конференц-связи или представления на пленарных заседаниях заранее записанных видеообращений.

«На сегодня свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран, как очно, так и по видео-конференц-связи, а именно 25 — очно, 10 — по видео-конференц-связи, а также восемь начальников генеральных и штабов заместителей министров обороны, шесть международных организаций», — рассказал Фомин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 10.08.2022
В Казахстане опровергли продажу военной техники Великобритании для поставок на Украину
0
33
15:32 10.08.2022
Предложение о запрете шенгенских виз для россиян внесено на обсуждение в ЕС — кабмин ФРГ
0
90
15:00 10.08.2022
США помогают Украине «отстаивать суверенитет» в соответствии с запросами Киева — Остин
0
125
14:32 10.08.2022
Главы МИД G7 призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС
0
213
14:12 10.08.2022
В Крыму более 60 многоквартирных домов повреждены в результате ЧП на аэродроме
0
237
14:00 10.08.2022
У ВСУ было около 90 ракет для РСЗО с кассетами противопехотных мин «Лепесток» — Басурин
0
195
13:32 10.08.2022
Профицит бюджета РФ за январь — июль 2022 г. составил 481,9 млрд рублей
0
241
13:20 10.08.2022
В ЦИК возобновляется масочный режим — Памфилова
0
252
13:18 10.08.2022
SberPay QR – теперь и в «Магнолии»
0
243
13:05 10.08.2022
ВКС России сбили три самолета Украины над территорией Николаевской области — МО РФ
0
258

Возврат к списку