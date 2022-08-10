Министры обороны 35 стран подтвердили участие в конференции по безопасности — МО РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы военных ведомств 35 стран подтвердили свое участие в X Московской конференции по международной безопасности, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в среду на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, в этом году для удобства глав оборонных ведомств и других высоких делегатов помимо личного прибытия на конференцию также предусмотрены другие форматы участия: в режиме видео-конференц-связи или представления на пленарных заседаниях заранее записанных видеообращений.

«На сегодня свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран, как очно, так и по видео-конференц-связи, а именно 25 — очно, 10 — по видео-конференц-связи, а также восемь начальников генеральных и штабов заместителей министров обороны, шесть международных организаций», — рассказал Фомин.