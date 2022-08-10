В Казахстане опровергли продажу военной техники Великобритании для поставок на Украину
16:00 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация о закупке Великобританией военной техники у Казахстана для поставок на Украину, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сообщил в среду портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными.
По его сведениям, в казахстанском сегменте интернета распространяется информация, в которой утверждается, что Великобритания закупает оружие у Казахстана для того, чтобы поставлять его на территорию Украины. «Сделка якобы осуществляется при посредничестве компании „Техноэкспорт“, а договор на сумму в 46 млн долларов был заключен 16 июля 2022 года», — пишет портал.
Данную информацию прокомментировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, которое является уполномоченным органом в сфере экспортного контроля. «В 2021 году и за истекший период 2022 года компания „Техноэкспорт“ за получением лицензии на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство не обращалась. Кроме того, в указанный период министерством лицензии на экспорт в Великобританию вооружения, боеприпасов и военной техники, а именно снарядов 122 мм (для гаубиц Д-20), снарядов 152 мм (для гаубиц Д-30), ракет для БМ-21 „Град“, БТР-4 (БТР-82А либо упрощенных модификаций) и боеприпасов 120 мм (для минометов и ПТРК „Конкурс“) не выдавались», — цитирует заявление ведомства stopfake.kz.
Там также пояснили, что экспорт вооружения и боеприпасов осуществляется только при наличии гарантийного обязательства страны-импортера, предусматривающего обязательную норму, что она не будет реэкспортировать данное вооружение и боеприпасы без разрешения казахстанского уполномоченного органа в сфере экспортного контроля. «Разрешения на реэкспорт вышеуказанного вооружения и боеприпасов министерством не выдавались», — добавили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
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