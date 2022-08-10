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В Мариуполе приступили к эксгумации останков из стихийных захоронений

16:32 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по эксгумации останков жертв украинских националистов из стихийных захоронений начались в Мариуполе. Об этом сообщила в среду уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Пока прогнозировать сроки завершения поисковых работ в Мариуполе преждевременно. В первую очередь были собраны и захоронены тела, оставленные на поверхности и находившиеся под завалами. Теперь поисковые группы занимаются эксгумацией останков из стихийных захоронений. В приоритете территории, где намечены строительные и восстановительные мероприятия», — цитирует ее Донецкое агентство новостей.

По ее словам, за день поисковые группы могут вскрывать более десяти подобных могил. «Количество обнаруженных в них человеческих останков варьируется от одного до нескольких десятков», — уточнила она.

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