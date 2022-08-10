В Мелитополе задержали мужчину, корректировавшего удары ВСУ по городу

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области задержали жителя Мелитополя, который в ночь на 8 августа корректировал ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Об этом в среду сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Корректировщик ударов по Мелитополю боевиков ВСУ. Данный персонаж был оперативно задержан нашими спецслужбами и дал признательные показания по террористической деятельности боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского. Сейчас он продолжает деятельное раскаяние и активно сотрудничает со следствием, сдавая своих подельников», — написал он в телеграм-канале.

На видео, которое Рогов опубликовал в телеграм-канале, задержанный говорит, что глубоко сожалеет о содеянном и оказал все возможное содействие российским органам правопорядка в деле задержания людей, причастных к преступлению.

Ранее Рогов сообщал, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 8 августа отразили ракетный удар со стороны ВСУ по Мелитополю. В результате обстрела оказались повреждены две трансформаторные подстанции, одна из которых обеспечивает электроснабжение мелитопольских районов Юровка и Новый Мелитополь.