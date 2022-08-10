0
0
95
НОВОСТИ

В Мелитополе задержали мужчину, корректировавшего удары ВСУ по городу

17:00 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области задержали жителя Мелитополя, который в ночь на 8 августа корректировал ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Об этом в среду сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Корректировщик ударов по Мелитополю боевиков ВСУ. Данный персонаж был оперативно задержан нашими спецслужбами и дал признательные показания по террористической деятельности боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского. Сейчас он продолжает деятельное раскаяние и активно сотрудничает со следствием, сдавая своих подельников», — написал он в телеграм-канале.

На видео, которое Рогов опубликовал в телеграм-канале, задержанный говорит, что глубоко сожалеет о содеянном и оказал все возможное содействие российским органам правопорядка в деле задержания людей, причастных к преступлению.

Ранее Рогов сообщал, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 8 августа отразили ракетный удар со стороны ВСУ по Мелитополю. В результате обстрела оказались повреждены две трансформаторные подстанции, одна из которых обеспечивает электроснабжение мелитопольских районов Юровка и Новый Мелитополь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 10.08.2022
Казахстан утвердил протокол с Турцией о сотрудничестве в области военной разведки
0
0
17:12 10.08.2022
Китай и Россия вступили в период самых успешных межгосударственных отношений — посол в РФ
0
78
16:32 10.08.2022
В Мариуполе приступили к эксгумации останков из стихийных захоронений
0
129
16:12 10.08.2022
Запад начал применять в Азии концепцию «расширения НАТО на восток» — посол Китая в РФ
0
176
16:00 10.08.2022
В Казахстане опровергли продажу военной техники Великобритании для поставок на Украину
0
201
15:32 10.08.2022
Предложение о запрете шенгенских виз для россиян внесено на обсуждение в ЕС — кабмин ФРГ
0
223
15:12 10.08.2022
Министры обороны 35 стран подтвердили участие в конференции по безопасности — МО РФ
0
228
15:00 10.08.2022
США помогают Украине «отстаивать суверенитет» в соответствии с запросами Киева — Остин
0
213
14:32 10.08.2022
Главы МИД G7 призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС
0
305
14:12 10.08.2022
В Крыму более 60 многоквартирных домов повреждены в результате ЧП на аэродроме
0
342

Возврат к списку