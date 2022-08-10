Казахстан утвердил протокол с Турцией о сотрудничестве в области военной разведки

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин Казахстана утвердил межправительственный договор с Турцией о сотрудничестве в области военной разведки. Соответствующее постановление правительства размещено в среду на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Казахстана.

Целью протокола является определение обязательств, условий и порядка обмена разведывательной военной информацией двух стран. «Стороны осуществляют сотрудничество в следующих сферах: взаимный обмен разведывательной военной информацией и экспертными оценками по актуальным темам; мониторинг развития военно-политической обстановки в регионе (государстве), представляющем угрозу безопасности государств сторон; взаимный обмен информацией в отношении международных террористических и других организаций, представляющих угрозу безопасности государств сторон», — говорится в документе.

Отмечено, что обмен разведывательной военной информацией осуществляется во время встреч военного персонала, а также по дипломатическим каналам. В передаче разведывательной военной информации может быть отказано в случаях угрозы национальному суверенитету и безопасности государства одной из сторон или противоречия ее национальным и международным интересам.