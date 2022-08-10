Получать нефть по "Дружбе" Чехия не будет - Transpetrol
20:45 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поставка нефти в Чехию возобновлена не будет», — отметила она. Представитель Transpetrol также проинформировала, что российская нефть транзитом через Украину уже поступила в Словакию и вскоре также достигнет Венгрии.
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