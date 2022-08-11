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ВСУ вновь пытались атаковать Запорожскую АЭС ударными БПЛА и тяжелой артиллерией — власти

11:00 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские системы ПВО отразили ночью и утром в четверг все попытки атак ВСУ ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией на город Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС [ВСУ] пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА. Слава богу и ПВО России, все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», — написал он в четверг в телеграм-канале.

Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по ЗАЭС.

ЗАЭС — крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине. Этот объект мощностью около 6 тысяч мегаватт состоит из шести энергоблоков. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, поскольку на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии.

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