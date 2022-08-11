Ребенок в Донецке подорвался на противопехотной мине

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ребенок пострадал в результате подрыва на противопехотной мине ПМФ-1 «Лепесток» в Донецке. Об этом сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«По проспекту Семашко в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался ребенок 2007 года рождения», — говорится в тексте, размещенном в телеграм-канале штаба.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проинформировали, что к утру среды число пострадавших от таких мин достигло 35, один человек умер от ран в больнице.

О первом применении мин «Лепесток» в ДНР сообщили 28 июля. Позже украинские войска неоднократно сбрасывали эти взрывные устройства на Донецк, Макеевку и другие населенные пункты.

ПМФ-1 «Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия. Подобные взрывные устройства можно устанавливать дистанционным способом, сбрасывая кассетные блоки, которые несут снаряды реактивной артиллерии. Корпус мины изготовлен из полиэтилена защитного цвета, что крайне затрудняет обнаружение. Мина особо опасна для гражданских лиц, так как из-за необычной формы ее сложно распознать.