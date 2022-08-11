На сентябрьских выборах в Москве исключат возможность переголосовать онлайн

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В ходе предстоящих 9-11 сентября выборов муниципальных депутатов в Москве у избирателей не будет возможности переголосовать онлайн. Как сообщили представители столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами, такой порядок будет одной из новаций, отличающих голосование 2022 года от предыдущего, состоявшегося в 2021-м.

Напомним, ранее в случае проблем с подключением, избиратели могли повторно открыть свой бюллетень и переголосовать. Теперь функция «отложенного решения» больше действовать не будет. «В этом году электронное голосование станет еще более открытым и удобным для наблюдателей. Новые инструменты наблюдения появились как реакция на запрос от критиков онлайн-голосования. Теперь убедиться в его чистоте будет еще проще», - сказано в сообщении московского Общественного штаба по наблюдению за выборами.

С 9 по 11 сентября москвичи смогут выбрать депутатов представительных органов местного самоуправления в 125 из 146 муниципальных образований мегаполиса. Голосовать можно будет онлайн с компьютеров или гаджетов при помощи системы ДЭГ (дистанционного электронного голосования), а так же в традиционном формате – при помощи бумажного бюллетеня на избирательном участке.