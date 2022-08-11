Шольц заявил, что восстановление Украины потребует больших средств, чем «план Маршалла»

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановление Украины потребует миллиардов и будет более масштабной задачей, чем реализация так называемого плана Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. Такое мнение высказал в четверг канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

«Это будет большой задачей, которая лишь в незначительной мере сравнима с планом Маршалла. Это нечто большее», — полагает канцлер. «Это будет стоить миллиарды», — заявил он.

22 июня, выступая в Бундестаге, Шольц уже отмечал, что восстановление Украины потребует «много миллиардов долларов и евро». По его словам, это станет «задачей поколений». Украина, как указывал глава правительства ФРГ, нуждается сейчас в плане Маршалла для восстановления. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Эльмау в конце июня, канцлер подчеркнул, что восстановление Украины потребует дополнительных средств.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.