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НОВОСТИ

В Финляндии предложили заморозить проект высокоскоростной железнодорожной магистрали в РФ

10:00 12.08.2022 Источник: РБК

Правительству Финляндии следует пересмотреть планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Itärata (Восточной железной дороги) в направлении России из-за военной операции на Украине. Об этом заявил финский министр внешней торговли и развития Вилле Скиннари, передает Yle.

«Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — считает Скиннари. По его словам, средства, предназначенные для проекта, нужно перенаправить на строительство железнодорожного сообщения на других направлениях. В частности, на дорогу, соединяющую города Хейнола и Миккели на юге страны.  РБК

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