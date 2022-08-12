В Финляндии предложили заморозить проект высокоскоростной железнодорожной магистрали в РФ

10:00 Источник: РБК

Правительству Финляндии следует пересмотреть планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Itärata (Восточной железной дороги) в направлении России из-за военной операции на Украине. Об этом заявил финский министр внешней торговли и развития Вилле Скиннари, передает Yle.

«Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — считает Скиннари. По его словам, средства, предназначенные для проекта, нужно перенаправить на строительство железнодорожного сообщения на других направлениях. В частности, на дорогу, соединяющую города Хейнола и Миккели на юге страны. РБК