ЕКА рассматривает использование ракет-носителей SpaceX вместо российских «Союзов»
14:12 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейское космическое агентство (ЕКА) рассматривает возможность использования ракет-носителей SpaceX вместо российских «Союзов», идут предварительные технические обсуждения с американской компанией. Об этом генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил в пятницу агентству Рейтер.
«Я бы сказал, мы обсуждаем два с половиной варианта. Ясно, что один из них — это SpaceX. Другой, возможно, Япония», — сказал Ашбахер.
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