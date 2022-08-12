ЕКА рассматривает использование ракет-носителей SpaceX вместо российских «Союзов»

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское космическое агентство (ЕКА) рассматривает возможность использования ракет-носителей SpaceX вместо российских «Союзов», идут предварительные технические обсуждения с американской компанией. Об этом генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил в пятницу агентству Рейтер.

«Я бы сказал, мы обсуждаем два с половиной варианта. Ясно, что один из них — это SpaceX. Другой, возможно, Япония», — сказал Ашбахер.