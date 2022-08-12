ЦБ не исключает повторения масштабов мирового кризиса 2007–2008 гг.
14:32 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России в одном из своих альтернативных сценариев не исключает рисков мирового экономического и финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007–2008 годов, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.
«В мировой экономике может начаться экономический и финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов. При этом реализация глобального кризиса может обусловливать поддержание повышенной степени жесткости введенных ограничений на российский экспорт», — пояснил регулятор.
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