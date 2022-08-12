0
0
143
НОВОСТИ

ЦБ не исключает повторения масштабов мирового кризиса 2007–2008 гг.

14:32 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России в одном из своих альтернативных сценариев не исключает рисков мирового экономического и финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007–2008 годов, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

«В мировой экономике может начаться экономический и финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов. При этом реализация глобального кризиса может обусловливать поддержание повышенной степени жесткости введенных ограничений на российский экспорт», — пояснил регулятор.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 12.08.2022
Общественные здания в ФРГ должны с осени отапливать максимум до 19 градусов — вице-канцлер
0
45
15:12 12.08.2022
Ветхое состояние стало является предварительной причиной обрушения дома в Омске
0
87
15:00 12.08.2022
Медведев обвинил Киев и Запад в попытке «устроить новый Чернобыль» на Запорожской АЭС
0
103
14:12 12.08.2022
ЕКА рассматривает использование ракет-носителей SpaceX вместо российских «Союзов»
0
182
14:00 12.08.2022
В Энергодаре обнаружили обломки американских ракет GMLRS, запущенных ВСУ в сторону ЗАЭС
0
212
13:58 12.08.2022
Сбер поможет Нижегородской области в реализации зеленых проектов
0
187
13:32 12.08.2022
В Киеве полностью отказываются от преподавания русского языка в школах
0
231
13:20 12.08.2022
Вся ответственность за деградацию отношений РФ и Японии лежит на Токио — МИД РФ
0
216
13:05 12.08.2022
Пелоси нужно посетить Афганистан, Ирак, Сирию и покаяться за преступления ВС США — МИД КНР
0
234
13:00 12.08.2022
Отряды ВСУ укрываются в многокилометровых соляных шахтах в Соледаре, сообщили в ЛНР
0
267

Возврат к списку