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Ветхое состояние стало является предварительной причиной обрушения дома в Омске

15:12 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предварительной причиной обрушения части жилого пятиэтажного дома в Омске стала его ветхое состояние, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, причиной обрушения стало ветхое состояние дома», — сказал собеседник агентства.

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