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НОВОСТИ

США вводят санкции против вице-президента Парагвая за «причастность к коррупции» — Блинкен

18:00 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США вводят санкции в отношении вице-президента Парагвая Уго Веласкеса и Хуана Карлоса Дуарте, которых Вашингтон считает причастными к коррупции. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в пятницу.

«США добавляют в санкционный список вице-президента Парагвая Уго Веласкеса и юрисконсульта совместного [аргентинско-парагвайского] предприятия „Ясирета“ (является оператором одноименной гидроэлектростанции на границе двух стран — прим. ТАСС) Хуана Карлоса Дуарте за их причастность к значительной по своим масштабам коррупции, в том числе к подкупу государственного должностного лица и вмешательству в общественные процессы», — утверждается в заявлении.

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