В Прибалтике формируются неофашистские государства с ненавистью ко всему русскому — МИД РФ
20:40 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Формирование на ближних рубежах России, в Прибалтике, неофашистских по своей сути государств уже стало фактом, там культивируется ненависть ко всему русскому. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова обратила внимание, что в прибалтийских государствах «продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия», приведя конкретные примеры подобных действий.
«Фактом является формирование на ближних рубежах России, по сути, неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому. К каким последствиям это приводит, мы уже увидели на Украине», — отметила дипломат.
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