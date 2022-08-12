В Прибалтике формируются неофашистские государства с ненавистью ко всему русскому — МИД РФ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формирование на ближних рубежах России, в Прибалтике, неофашистских по своей сути государств уже стало фактом, там культивируется ненависть ко всему русскому. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова обратила внимание, что в прибалтийских государствах «продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия», приведя конкретные примеры подобных действий.

«Фактом является формирование на ближних рубежах России, по сути, неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому. К каким последствиям это приводит, мы уже увидели на Украине», — отметила дипломат.