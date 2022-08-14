Секретариат ООН " без внятного объяснения причин" заблокировал визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - Ульянов
09:10 14.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, МАГАТЭ запрашивало содействие в организации миссии на Запорожскую АЭС, а ООН стоит несколько в стороне от этой проблематики. «Роль ООН в этом случае сводится к тому, что департамент безопасности Секретариата ООН должен дать зеленый свет для осуществления поездки в неспокойный район. Все остальное — прерогатива МАГАТЭ, его зона ответственности. Мы с агентством очень плотно работали в мае — июне и подготовили визит. В последний момент Секретариат ООН его заблокировал без внятного объяснения причин», — отметил Ульянов.
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