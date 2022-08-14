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Секретариат ООН " без внятного объяснения причин" заблокировал визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - Ульянов

09:10 14.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Департамент безопасности Секретариата ООН не смог внятно объяснить, почему он в последний момент заблокировал визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, МАГАТЭ запрашивало содействие в организации миссии на Запорожскую АЭС, а ООН стоит несколько в стороне от этой проблематики. «Роль ООН в этом случае сводится к тому, что департамент безопасности Секретариата ООН должен дать зеленый свет для осуществления поездки в неспокойный район. Все остальное — прерогатива МАГАТЭ, его зона ответственности. Мы с агентством очень плотно работали в мае — июне и подготовили визит. В последний момент Секретариат ООН его заблокировал без внятного объяснения причин», — отметил Ульянов.

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