В аэропортах ФРГ находятся около 10 самолетов, принадлежащих российским компаниям
11:30 14.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Самолетам запрещены взлеты и полеты в соответствии с санкционным режимом ЕС, они не могут использоваться своими владельцами, и их нельзя отправить в другие места», — указали в министерстве.
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