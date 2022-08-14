В аэропортах ФРГ находятся около 10 самолетов, принадлежащих российским компаниям

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 10 самолетов, которые принадлежат российской стороне, до сих пор находятся в аэропортах Германии спустя более пяти месяцев после закрытия воздушного пространства стран ЕС и введения санкций. Об этом сообщило в воскресенье редакционное объединение «Редакционснетцверк Дойчланд» (RND) со ссылкой на Минтранс ФРГ.

«Самолетам запрещены взлеты и полеты в соответствии с санкционным режимом ЕС, они не могут использоваться своими владельцами, и их нельзя отправить в другие места», — указали в министерстве.