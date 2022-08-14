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Newsweek: Зеленский уж точно не наш боец

14:38 14.08.2022 Источник: Газета.Ru

Западные государства начинают уставать от президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он все больше раскрывает «свою истинную природу», пишет Newsweek. Как отмечает экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа Стив Кортес, украинский лидер длительное время пользовался лояльностью американских знаменитостей и СМИ, но теперь повествование заметно изменилось на фоне появления материалов о противоречиях между Киевом и Белым домом.

«Внезапно даже западное крыло [Белого дома] начинает признавать бесполезность безоговорочной поддержки Зеленского. По-видимому, есть пределы даже для вашингтонской военной машины», — говорится в материале.

«Зеленский — коррумпированный автократ. Их [России и Украины] противостояние не затрагивает жизненно важных национальных интересов США. Вмешательство [президента США Джо] Байдена вредит Америке и ухудшает положение украинского народа <…>. Америка должна настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации. Если стороны откажутся, то настало время для реализма и сдержанности со стороны США, потому что это просто не наша борьба, а Зеленский уж точно не наш боец», — подчеркивается в тексте.

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