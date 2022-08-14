Newsweek: Зеленский уж точно не наш боец
14:38 14.08.2022 Источник: Газета.Ru
Западные государства начинают уставать от президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он все больше раскрывает «свою истинную природу», пишет Newsweek. Как отмечает экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа Стив Кортес, украинский лидер длительное время пользовался лояльностью американских знаменитостей и СМИ, но теперь повествование заметно изменилось на фоне появления материалов о противоречиях между Киевом и Белым домом.
«Внезапно даже западное крыло [Белого дома] начинает признавать бесполезность безоговорочной поддержки Зеленского. По-видимому, есть пределы даже для вашингтонской военной машины», — говорится в материале.
«Зеленский — коррумпированный автократ. Их [России и Украины] противостояние не затрагивает жизненно важных национальных интересов США. Вмешательство [президента США Джо] Байдена вредит Америке и ухудшает положение украинского народа <…>. Америка должна настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации. Если стороны откажутся, то настало время для реализма и сдержанности со стороны США, потому что это просто не наша борьба, а Зеленский уж точно не наш боец», — подчеркивается в тексте.
НОВОСТИ
- 12:05 14.08.2022
- Прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с марта составил около 20 тыс случаев
- 11:30 14.08.2022
- В аэропортах ФРГ находятся около 10 самолетов, принадлежащих российским компаниям
- 10:26 14.08.2022
- Байден, возможно, не будет баллотироваться в президенты США на второй срок - NYT
- 09:50 14.08.2022
- В Китае отмечен максимальный рост числа заболевших COVID-19 с начала мая
- 09:10 14.08.2022
- Секретариат ООН " без внятного объяснения причин" заблокировал визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - Ульянов
- 09:05 14.08.2022
- Власти Запорожья рассматривают остановку работы АЭС из-за обстрелов
- 09:00 14.08.2022
- Сухая и жаркая погода сохранится в Москве в воскресенье, 14 августа
- 19:42 13.08.2022
- Власти Белоруссии говорят об отсутствие фактов конфискации имущества страны в ЕС
- 18:35 13.08.2022
- Европа указала Грузии на"неудачи в ключевых областях верховенства права"
- 15:05 13.08.2022
- Белоусов считает, что рост потребления в РФ начнется уже в этом году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать