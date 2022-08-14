Польша ищет способы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам
15:20 14.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, Польша поддерживает приостановление действия соглашения об упрощении визового режима для граждан Российской Федерации. Однако он признал, что не все страны Евросоюза на это согласны. «Против этого выступают крупные государства-члены, в том числе Германия, Франция и Нидерланды», — сказал Вавжик.
«В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, Польша работает над новым решением», — сказал он.
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