Польша ищет способы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Польши разрабатывает концепцию, которая позволит не выдавать визы россиянам. Об этом заявил в воскресенье Польскому агентству печати заместитель главы МИД Петр Вавжик.

По его словам, Польша поддерживает приостановление действия соглашения об упрощении визового режима для граждан Российской Федерации. Однако он признал, что не все страны Евросоюза на это согласны. «Против этого выступают крупные государства-члены, в том числе Германия, Франция и Нидерланды», — сказал Вавжик.

«В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, Польша работает над новым решением», — сказал он.