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Володин: "Украина - банкрот. Она потеряла финансовую самостоятельность"

09:15 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что без помощи США и Евросоюза Украина не может выполнять обязательства перед собственными гражданами, тем самым Киев потерял финансовую самостоятельность.

«Украина — банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны, больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит — 5 млрд долларов», — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

«Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — подчеркнул председатель Думы.

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