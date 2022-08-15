Володин: "Украина - банкрот. Она потеряла финансовую самостоятельность"
09:15 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что без помощи США и Евросоюза Украина не может выполнять обязательства перед собственными гражданами, тем самым Киев потерял финансовую самостоятельность.
«Украина — банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны, больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит — 5 млрд долларов», — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.
«Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — подчеркнул председатель Думы.
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