В России заболеваемость ковидом увеличилась на 49,2% за неделю — оперативный штаб
11:01 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 49,2%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей выросло на 29,8%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 74 регионах, заболеваемость выросла в 84, следует из данных штаба.
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