В России заболеваемость ковидом увеличилась на 49,2% за неделю — оперативный штаб

11:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 49,2%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей выросло на 29,8%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 74 регионах, заболеваемость выросла в 84, следует из данных штаба.