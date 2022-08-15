Аксенов: Крым обеспечен водой. Сейчас ее даже избыток
13:37 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воды для потребителей Крымского полуострова достаточно, угрозы ее дефицита на данный момент отсутствуют. Об этом в понедельник в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Воды более чем [достаточно], никакой угрозы Крыму нет, — сказал Аксенов. — Северо-Крымский канал заполнен, вода для сельхозпроизводителей в этом году [поставляется] бесплатно».
Глава Крыма добавил, что сейчас регион сталкивается даже с избытком воды. «Теперь периодически, каждые полтора месяца, подтапливает, — отметил он. — В любом случае это тоже поборем. Сейчас активно идет расчистка русел рек».
НОВОСТИ
- 14:00 15.08.2022
- Скворцова: Тест-систему при мутациях коронавируса можно обновить за несколько дней
- 13:20 15.08.2022
- Аун Сан Су Чжи приговорили в Мьянме к шести годам тюрьмы
- 13:09 15.08.2022
- Иран даст ответ ЕС по ядерной сделке до полуночи
- 12:52 15.08.2022
- Конгрессмен: Трамп рассекретил документы? Доказательств пока нет
- 12:34 15.08.2022
- В ДНР зафиксированы 44 случая подрыва мирных граждан на минах "Лепесток" — Басурин
- 12:12 15.08.2022
- ООН: Афганистан теряет 2,5% ВВП из-за того, что девочки не ходят в школы
- 12:00 15.08.2022
- Министр обороны Финляндии: Мы готовы вступить в НАТО. Осталось вставить вилку в розетку
- 11:45 15.08.2022
- Сенатор Косачев: Отказ выдавать россиянам визы - человеконенавистничество
- 11:20 15.08.2022
- В Белгородской области школы приграничных районов переводят на дистанционное обучение
- 11:01 15.08.2022
- В России заболеваемость ковидом увеличилась на 49,2% за неделю — оперативный штаб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать