Аксенов: Крым обеспечен водой. Сейчас ее даже избыток

13:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воды для потребителей Крымского полуострова достаточно, угрозы ее дефицита на данный момент отсутствуют. Об этом в понедельник в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Воды более чем [достаточно], никакой угрозы Крыму нет, — сказал Аксенов. — Северо-Крымский канал заполнен, вода для сельхозпроизводителей в этом году [поставляется] бесплатно».

Глава Крыма добавил, что сейчас регион сталкивается даже с избытком воды. «Теперь периодически, каждые полтора месяца, подтапливает, — отметил он. — В любом случае это тоже поборем. Сейчас активно идет расчистка русел рек».