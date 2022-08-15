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Захарова: Киев препятствует визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

15:56 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и будет делать все необходимое для ее осуществления, говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Заявления „не по адресу“, штампуемые Евросоюзом ради мнимых политических очков, однозначно воспринимаются киевской властной кликой как отмашка на то, чтобы создавать препятствия для проведения международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Решительно осуждаем попытки воспрепятствовать этой миссии. В тесном взаимодействии с агентством и его руководством будем делать все необходимое, чтобы специалисты МАГАТЭ оказались на станции и дали правдивую оценку разрушительным действиям украинской стороны», — говорится в комментарии.

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