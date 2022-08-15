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Левая партия ФРГ призвала жителей страны к протестам на фоне введения сбора за газ

17:55 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Левая партия (ЛП) на фоне введения сбора за электроэнергию с потребителей в Германии в размере 2,419 евроцента за киловатт-час, взимание которого запланировано с 1 октября, призывает жителей Германии к проведению демонстраций против введения сбора. Об этом в понедельник в Берлине заявил глава ЛП Мартин Ширдеван.

«Я объявил горячую осень общественных протестов против социальной холодности федерального правительства», — отметил Ширдеван. При этом он добавил, что поскольку федеральное правительство выбрало антиобщественный курс, «мы поддержим этот протест, а также организуем его, где сможем». В то же время Ширдеван снова призвал к ограничению цен на газ: базовая квота на отопление, приготовление пищи и горячее водоснабжение должна быть доступна для всех потребителей газа по фиксированной цене.

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