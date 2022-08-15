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НОВОСТИ

Министр обороны США заразился COVID-19

19:55 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результат теста министра обороны США Ллойда Остина на COVID-19 оказался положительным. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении шефа Пентагона.

«Сегодня утром мой тест на COVID-19 показал положительный результат. У меня слабовыраженные симптомы, и я буду находиться дома на карантине в течение следующих пяти дней», — отметил Остин.

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