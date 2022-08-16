За нанесенный ущерб США должны заплатить народам Р и Украины - замглавы Генштаба ВС Ирана
13:35 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«США и их союзники должны быть в ответе за вред, причиненный народам России и Украины», — сказал он. По словам военного, «амбициозное развитие НАТО на восток стало основной причиной того, что сегодня происходит на Украине». «США пытаются подкрепить свою гегемонию санкциями», — добавил Али Абдоллахи.
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