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За нанесенный ущерб США должны заплатить народам Р и Украины - замглавы Генштаба ВС Ирана

13:35 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США должны заплатить народам России и Украины за причиненный им ущерб. Об этом заявил во вторник заместитель начальника Генерального штаба ВС Ирана Али Абдоллахи на X Московской конференции по международной безопасности.

«США и их союзники должны быть в ответе за вред, причиненный народам России и Украины», — сказал он. По словам военного, «амбициозное развитие НАТО на восток стало основной причиной того, что сегодня происходит на Украине». «США пытаются подкрепить свою гегемонию санкциями», — добавил Али Абдоллахи.

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