0
0
169
НОВОСТИ

В Болгарии зафиксированы рекордные показатели инфляции

14:45 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный статистический институт Болгарии объявил во вторник о рекордных темпах инфляции в стране, этот показатель в июле достиг 17,3% в годовом исчислении.

Отмечено, что по сравнению с июнем наибольший рост цен в июле отмечен в группе развлечение и культура (плюс 7,4%), жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 5,2%. Также на 4,1% подорожали шоколадные изделия и цитрусовые, на 3,1% творог, на 2,9% сыр, на 2,6% сахар и другие продовольственные товары.

При этом подешевели одежда и обувь (минус 2%), транспорт (минус 1,7%), продукты питания и безалкогольные напитки (минус 0,1%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 16.08.2022
Новикомбанк финансирует создание комплексов гидроразрыва пласта
0
58
15:28 16.08.2022
Партнеры акции «Миллион призов» рассказали, как принять в ней участие
0
66
14:35 16.08.2022
Запад не верит в победу Украины и занимает выжидательную позицию - Кулеба
0
198
14:25 16.08.2022
Украинцы должны признать геноцид 79-летней давности на Волыни - Минкультуры Польши
0
194
13:50 16.08.2022
Развитие военного партнерства между РФ и Киргизией стабильно и основательно - Шойгу
0
186
13:35 16.08.2022
За нанесенный ущерб США должны заплатить народам Р и Украины - замглавы Генштаба ВС Ирана
0
224
12:45 16.08.2022
Банки начали присоединяться к агрегатору банковских приложений для iOS
0
286
12:25 16.08.2022
Ситуация на Корейском полуострове ухудшилась из-за учений США, Южной Кореи и Японии - МИД КНР
0
303
12:15 16.08.2022
Мизулина предложила заблокировать Twitch перед началом учебного года
0
321
11:25 16.08.2022
Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань спланированной провокацией
0
338

Возврат к списку