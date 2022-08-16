Форум «Армия-2022». Дмитрий Медведев посетил выставку перспективных вооружений в парке "Патриот"
16:10 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В частности, замглавы Совбеза в сопровождении вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова ознакомился с экспозицией, посвященной дистанционно-управляемым боевым модулям бронетанковой и военной автомобильной техники. В их числе Медведеву представили модули «Кинжал», «Эпоха» и «Курганец-БМ». К каждому модулю на выставке прилагается наглядно развернутый боекомплект. В ходе осмотра зампред СБ задал несколько уточняющих вопросов про особенности техники, ему также продемонстрировали процесс дистанционного управления несколькими модулями.
Форум «Армия-2022» открылся 15 августа и продлится до 21 августа.
НОВОСТИ
- 17:10 16.08.2022
- На форуме «Армия-2022» представлен проект легкого авианосца
- 16:15 16.08.2022
- Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник поднялась выше $2 600 за 1 тыс. куб. м
- 16:00 16.08.2022
- Роскомнадзор предупреждает о росте рассылок фальшивых писем якобы от государственных органов
- 15:32 16.08.2022
- Новикомбанк финансирует создание комплексов гидроразрыва пласта
- 15:28 16.08.2022
- Партнеры акции «Миллион призов» рассказали, как принять в ней участие
- 14:45 16.08.2022
- В Болгарии зафиксированы рекордные показатели инфляции
- 14:35 16.08.2022
- Запад не верит в победу Украины и занимает выжидательную позицию - Кулеба
- 14:25 16.08.2022
- Украинцы должны признать геноцид 79-летней давности на Волыни - Минкультуры Польши
- 13:50 16.08.2022
- Развитие военного партнерства между РФ и Киргизией стабильно и основательно - Шойгу
- 13:35 16.08.2022
- За нанесенный ущерб США должны заплатить народам Р и Украины - замглавы Генштаба ВС Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать