Форум «Армия-2022». Дмитрий Медведев посетил выставку перспективных вооружений в парке "Патриот"

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев во вторник на выставке перспективных вооружений в парке «Патриот» осмотрел танк «Армата», боевые модули «Бумеранг-Буревестник», «Тайфун-У-БМ», «Тайфун-ВДВ-БМ».

В частности, замглавы Совбеза в сопровождении вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова ознакомился с экспозицией, посвященной дистанционно-управляемым боевым модулям бронетанковой и военной автомобильной техники. В их числе Медведеву представили модули «Кинжал», «Эпоха» и «Курганец-БМ». К каждому модулю на выставке прилагается наглядно развернутый боекомплект. В ходе осмотра зампред СБ задал несколько уточняющих вопросов про особенности техники, ему также продемонстрировали процесс дистанционного управления несколькими модулями.

Форум «Армия-2022» открылся 15 августа и продлится до 21 августа.