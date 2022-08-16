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НОВОСТИ

Швеция вернула в работу мазутную электростанцию

21:05 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведский энергетический оператор Uniper SE («Юнипер») начал регулярно использовать мазутную электростанцию, которая является резервной. Об этом во вторник сообщает агентство Блумберг.

Станция в Карлсхамне работает на ископаемом топливе и функционирует с 1980-х годов. В связи с курсом страны на энергопереход и сокращение выбросов эта станция стала резервной и работала не на полную мощность с ноября по март для компенсации возрастающего потребления электричества в зимний период.

Между тем, как сообщил Блумберг представитель Uniper Торбьорн Ларссен, в течение последней недели станция часто работала с утра до ночи, вырабатывая около 200-300 МВт электроэнергии при максимальной мощности в 662 МВт. При этом она сжигала до 50 тонн горючего в час. Как отмечает агентство, это примерно 9 тыс. баррелей мазута при условии работы полные сутки.

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