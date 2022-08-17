Володин заметил, что без РФ невозможно развитие глобальной экономик

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие глобальной экономики без России невозможно, санкции оказались неэффективны и ударили бумерангом по ЕС и США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду.



«Развитие глобальной экономики без России невозможно. <…> Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу», — написал он в своем телеграм-канале.



Володин отметил, что зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на текущий год. «В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4%. Сейчас (уже после шестой волны ограничений) прогноз „сжался“ до 4,7%», — написал политик.



Володин уточнил, что в отношении США и государств Евросоюза ситуация обратная — «аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд».



