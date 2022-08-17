Сбер дарит застройщикам и девелоперам скидку на ESG-программы

11:05

Сбер предложил специальные условия по сопровождению ESG-трансформации застройщиков и девелоперов. До 31 августа они смогут оформить договоры по любой из трех предлагаемых ESG-программ с 10-процентной скидкой.

Линейка включает программы «ESG-навигатор», «EHS-консалтинг» и «Комплекс ESG-политик». Они разработаны и реализуются дочерней компанией «Страхового брокера Сбербанка» – «Профессиональный консультант».

«ESG-навигатор» будет полезен не только компаниям, которые недавно встали на путь ESG-трансформации, но и тем, кто уже имеет достаточно достижений в этой сфере. Продукт позволяет провести аудит предприятия по таким аспектам, как забота об окружающей среде, социальная и управленческая ответственность, уровень риск-защищенности строящегося объекта и пожарной безопасности организации. По итогам компания получит подробный отчет о степени соответствия действующим законодательным нормам, ESG-оценку и оценку влияния предприятия на климат, а также рекомендации по дальнейшему внедрению практик устойчивого развития.

«EHS-консалтинг» рассчитан на компании, которые уверены в своих силах и хотят получить сертификат «Зеленого поставщика» для повышения инвестиционной привлекательности бизнеса. В рамках программы Сбер проведет оценку организации на соответствие ESG-принципам и присвоит соответствующий сертификат исходя из положения дел. Банк также рассчитает объем выбрасываемых предприятием парниковых газов (по методике Министерства природных ресурсов и экологии РФ) и окажет содействие в подготовке необходимых экологических документов для Росприроднадзора и по охране труда.

«Комплекс ESG-политик» поможет компании регламентировать собственную стратегию устойчивого развития. Специалисты составят необходимую документацию в области охраны окружающей среды и труда, разработают программу экологического контроля, которая будет учитывать все нюансы обращения с отходами – от источников выбросов до перечня привлекаемых лабораторий.

«Линейка ESG-программ, созданная дочерней компанией «Страхового брокера Сбербанка», подходит для компаний любых сфер бизнеса, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Особую ценность эти программы имеют для строительной отрасли – как для самих застройщиков, так и для инвесторов в строительные проекты. Наши ESG-программы предлагают полный набор инструментов для качественной трансформации – от комплексной оценки уровня экологической ответственности организации до подготовки всего пакета документов для регулирующих органов. Мы знаем, как непросто бывает внедрять новые практики, как порой тяжело выбрать верный курс, – но мы в Сбере уже прошли этот путь и стали одним из лидеров ESG-повестки в России. И теперь, разработав специализированные программы на базе собственного опыта, мы готовы помочь ответственному бизнесу усовершенствовать свои подходы к устойчивому развитию».

Специальные условия по ESG-программам приурочены ко Дню строителя, который в России отмечался 14 августа. Предложение действует для застройщиков и компаний, инвестирующих в строительство.