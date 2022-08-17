Из-за засухи на юге Англии запретили поливать газоны и мыть машины из шлангов

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая занимающаяся водоснабжением британская компания Thames Water («Теймс уотер») объявила о временном запрете на использование шлангов для сельскохозяйственных нужд из-за рекордно высокой жары и засухи. Ограничение вступит в силу 24 августа и затронет 15 млн клиентов, живущих на юге Англии — в долине Темзы и Лондоне, — говорится в распространенном в среду заявлении компании.



«После самого засушливого июля за всю историю наблюдений и сокращения числа осадков за прошедший год уровень воды в наших реках и резервуарах значительно ниже обычного, — отмечает организация. — В связи с прогнозами о небольшом объеме осадков в ближайшие месяцы, нам нужно сделать следующий шаг в борьбе с засухой». По оценкам компании, эта мера поможет сэкономить до 10% воды.



