0
0
149
НОВОСТИ

Госдеп: Китай продолжит запугивать Тайвань в ближайшее время

09:15 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая продолжат оказывать давление на администрацию Тайваня в ближайшие недели и месяцы в свете состоявшегося визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом, как передает в четверг агентство Рейтер, заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Дипломат отметил, что, по мнению США, Китай стремится изменить статус-кво и это ставит под угрозу мир в регионе. В частности, он говорил о проведении Пекином военных маневров близ острова.

«Эти действия являются частью усиливающейся кампании давления КНР против Тайваня. Они, как мы полагаем, будут продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Цель этой кампании ясна — запугать и принудить Тайвань силой, подорвать его сопротивляемость», — сказал Критенбринк, выступая на телефонной пресс-конференции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 18.08.2022
Срок получения финской шенгенской визы может вырасти до 4-5 месяцев — АТОР
0
31
10:15 18.08.2022
Напавший на Салмана Рушди плохо знаком с его книгами
0
68
10:00 18.08.2022
В Польше задержали человека, готового сотрудничать с российской разведкой
0
97
09:46 18.08.2022
Регулятор ФРГ не исключил нехватку газа в регионах
0
118
09:30 18.08.2022
Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита Гутерриша - Минобороны РФ
0
158
22:55 17.08.2022
Госдеп не подтвердил публично, что США готовы выдать въездные визы делегации России для поездки по линии ООН
0
600
19:50 17.08.2022
Россия потребовала от США выдать визы главе МИД РФ и всем делегатам для посещения Генассамблеи ООН
0
762
19:36 17.08.2022
Олегу Артемьеву пришлось прервать работу вне МКС и вернуться на станцию из-за неисправности скафандра
0
706
19:15 17.08.2022
Канада дала Украине в долг 350 млн долл для закупки топлива на зиму
0
690
18:50 17.08.2022
По прогнозам около трети британцев к зиме не согут платить за свет и газ
0
683

Возврат к списку