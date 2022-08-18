Госдеп: Китай продолжит запугивать Тайвань в ближайшее время

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая продолжат оказывать давление на администрацию Тайваня в ближайшие недели и месяцы в свете состоявшегося визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом, как передает в четверг агентство Рейтер, заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Дипломат отметил, что, по мнению США, Китай стремится изменить статус-кво и это ставит под угрозу мир в регионе. В частности, он говорил о проведении Пекином военных маневров близ острова.

«Эти действия являются частью усиливающейся кампании давления КНР против Тайваня. Они, как мы полагаем, будут продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Цель этой кампании ясна — запугать и принудить Тайвань силой, подорвать его сопротивляемость», — сказал Критенбринк, выступая на телефонной пресс-конференции.