11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса никому из граждан Евросоюза ничем не навредила, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

В военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90% граждан ЕС, написал политик в четверг в своем телеграм-канале. «Хотя, судя по социологическому опросу, этого все-таки не исключают дебиловатые европейские политики», — заметил замглавы Совбеза. Кроме того, продолжил он, большинство европейцев не готовы поддерживать антироссийские санкции. «Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счет», — подчеркнул Медведев.

«Причем весь этот бред — от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги — ради того, чтобы наказать далекую „дремучую Россию“, которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила. И обыватель, наконец, начинает задумываться: почему он должен платить за чужие грехи?» — указал он.