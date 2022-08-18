0
0
109
НОВОСТИ

Медведев: Спецоперация не навредила никому из граждан Евросоюза

11:15 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса никому из граждан Евросоюза ничем не навредила, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

В военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90% граждан ЕС, написал политик в четверг в своем телеграм-канале. «Хотя, судя по социологическому опросу, этого все-таки не исключают дебиловатые европейские политики», — заметил замглавы Совбеза. Кроме того, продолжил он, большинство европейцев не готовы поддерживать антироссийские санкции. «Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счет», — подчеркнул Медведев.

«Причем весь этот бред — от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги — ради того, чтобы наказать далекую „дремучую Россию“, которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила. И обыватель, наконец, начинает задумываться: почему он должен платить за чужие грехи?» — указал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 18.08.2022
Санду: Додон помог бы России провести спецоперацию в Украине
0
33
11:49 18.08.2022
Минобороны РФ: Действия ВСУ могут привести к новой "Фукусиме"
0
54
11:45 18.08.2022
В Рязанской области скрывали реальные площади пожаров — Рослесхоз
0
70
11:30 18.08.2022
В Москве выявили 9 080 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
95
11:00 18.08.2022
Эрдоган во Львове может предложить временно прекратить огонь в Украине
0
151
10:45 18.08.2022
СМИ: США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты и не сообщают об этом
0
212
10:30 18.08.2022
Срок получения финской шенгенской визы может вырасти до 4-5 месяцев — АТОР
0
176
10:15 18.08.2022
Напавший на Салмана Рушди плохо знаком с его книгами
0
191
10:00 18.08.2022
В Польше задержали человека, готового сотрудничать с российской разведкой
0
202
09:46 18.08.2022
Регулятор ФРГ не исключил нехватку газа в регионах
0
210

Возврат к списку