Спецназ полиции Молдавии начал антитеррористические учения в Гагаузии

12:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецназ полиции Молдавии в четверг в административном центре Гагаузской автономии городе Комрате начал учения, на которых будут отработаны приемы борьбы с терроризмом.

«Бригада полиции особого назначения Fulger („Фулгер“) проводит в Комрате учения. Такие учения проводились ранее и будут проводиться по всей стране для проверки способности сотрудников оперативно реагировать на ситуацию», — сообщили корр. ТАСС в пресс-службе Генерального инспектората полиции Молдавии. Там призвали жителей города сохранять спокойствие, отметив, что по плану учений спецназ должен отразить нападение условных террористов на один из корпусов Комратского госуниверситета.

Со своей стороны депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров не исключает, что учения спецназа в Комрате связаны с разгоревшимися в автономии антиправительственными протестами. «Почему именно в Комрате проводятся учения, почему именно в здании университета, почему по легенде здание захватили террористы? Сдается мне, что жителей автономии просто хотят запугать на фоне их коллективного недовольства действиями центральных властей», — цитирует его сайт издания «Гагаузньюс».