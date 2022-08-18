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НОВОСТИ

ДНР хочет вернуть торговые связи с Россией на советский уровень

13:30 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены восстановить с предприятиями регионов России кооперационные связи, которые были до распада Советского Союза. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР Юрий Никоноров в ходе визита делегации народной республики в Мурманскую область.

«Сотрудничество не только с Мурманской областью, сотрудничество со всеми регионами РФ для Донецкой Народной Республики на сегодняшний день очень актуально. <.> Будем восстанавливать кооперационные связи, которые существовали до распада Советского Союза. Система эта работала достаточно хорошо, эффективно, поэтому я думаю, что надо это все восстанавливать», — сказал Никоноров.

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