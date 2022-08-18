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С 1 августа с Украины вывезено свыше 622 тыс. тонн зерна — Минобороны Турции

14:45 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 622 тыс. тонн продовольствия вывезено с Украины с 1 августа, когда была начата реализация зерновой сделки. Об этом в четверг сообщило Минобороны Турции.

«С 1 августа по настоящее время для вывоза зерна задействовано 43 судна, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки. Всего из портов Украины к настоящему времени вывезено свыше 622 тыс. тонн зерновых», — говорится в сообщении министерства.

Перевозка сельхозпродукции из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного — осуществляется по гуманитарному коридору. Движение судов отслеживают представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ).

Представители СКЦ досматривают каждое судно перед входом в Босфор. Аналогичные меры применяются в отношении порожних сухогрузов, которые направляются на Украину.

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