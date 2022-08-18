Российские банки смогут бесплатно размещать активы на «Портале DA»
16:00 18.08.2022
За прошедший год свыше 40 российских банков выставили на продажу на «Портале DA» более 3 тыс. залоговых активов. В основном это коммерческая недвижимость (43% лотов), квартиры (28% лотов), транспорт и различные производственные комплексы, в том числе под редевелопмент. За время существования сервиса на «Портале DA» было реализовано более 10 тыс. объектов на общую сумму 30 млрд руб. Средний срок продажи имущества на «Портале DA» за последние два года снизился в два раза и составляет 6,5 месяца, что на 17% лучше, чем в среднем у других кредиторов. В рамках сотрудничества банкам-партнерам удается продавать крупные активы целиком: например, в прошлом году был продан складской комплекс, который находился в залоге у двух финучреждений.
«Одной из основных причин сотрудничества с «Порталом DA» наши банки-партнёры называют оптимизацию затрат на ИТ-разработку собственной витрины залогов, – отметил управляющий директор, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. – Однако, помимо этого преимущества, сервис дает ряд других выгод: широкую базу инвесторов, промо и маркетинговую поддержку».
«Портал DA» – сервис Сбера по реализации непрофильных активов. В настоящее время на платформе продается более 9 тыс. объектов (недвижимость, автомобили, производственные предприятия, оборудование) на сумму более 312 млрд руб.
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