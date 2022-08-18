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НОВОСТИ

Российские банки смогут бесплатно размещать активы на «Портале DA»

16:00 18.08.2022

С августа 2022 года банки-партнеры Сбера получили возможность бесплатно размещать объявления о продаже залоговых активов и работать с базой инвесторов на имущественном маркетплейсе «Портал DA». Для этого нужно лишь заключить соглашение о сотрудничестве с сервисом.

За прошедший год свыше 40 российских банков выставили на продажу на «Портале DA» более 3 тыс. залоговых активов. В основном это коммерческая недвижимость (43% лотов), квартиры (28% лотов), транспорт и различные производственные комплексы, в том числе под редевелопмент. За время существования сервиса на «Портале DA» было реализовано более 10 тыс. объектов на общую сумму 30 млрд руб. Средний срок продажи имущества на «Портале DA» за последние два года снизился в два раза и составляет 6,5 месяца, что на 17% лучше, чем в среднем у других кредиторов. В рамках сотрудничества банкам-партнерам удается продавать крупные активы целиком: например, в прошлом году был продан складской комплекс, который находился в залоге у двух финучреждений.

«Одной из основных причин сотрудничества с «Порталом DA» наши банки-партнёры называют оптимизацию затрат на ИТ-разработку собственной витрины залогов, – отметил управляющий директор, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. – Однако, помимо этого преимущества, сервис дает ряд других выгод: широкую базу инвесторов, промо и маркетинговую поддержку».

«Портал DA» – сервис Сбера по реализации непрофильных активов. В настоящее время на платформе продается более 9 тыс. объектов (недвижимость, автомобили, производственные предприятия, оборудование) на сумму более 312 млрд руб.

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