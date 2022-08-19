Число госпитализаций с COVID-19 увеличилось в 38 субъектах РФ
11:15 19.08.2022 Источник: Интерфакс
"По состоянию на 19 августа в РФ выявлено 37 609 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 349 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,3%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 38 субъектах Российской Федерации, снижение произошло в 39 регионах, ситуация осталась без изменений в восьми российских субъектах.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 35 тыс. 809 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 тыс. 800.
Похожие показатели, выше 36 тысяч, фиксировались в период 15-16 марта, но тогда заболеваемость шла на спад, сейчас же фиксируется подъем.
Вместе с тем при схожем уровне заболеваемости, количество госпитализаций ниже в полтора - в два раза: 15 марта, когда было выявлено 36 тыс. 678 новых случаев, госпитализированы 7 тыс. 273 человека, 16 марта (36 тыс. 519 заболевших) госпитализировали 5 тыс. 945 человек.
Смертность также значительно ниже: 15 марта от коронавируса умерли 558 пациентов, 16 марта - 576 пациентов. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 65 человек, накануне штаб сообщал о 62 умерших.
"Выздоровели за сутки 21 887 человек, или на 1,8% больше в сравнении с 18 августа", - уточняется в сообщении.
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