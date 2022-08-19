Число госпитализаций с COVID-19 увеличилось в 38 субъектах РФ

11:15 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с середины марта превысил 37,6 тыс. случаев, госпитализированы более 3,3 тыс. человек, скончались 65 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"По состоянию на 19 августа в РФ выявлено 37 609 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 349 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 38 субъектах Российской Федерации, снижение произошло в 39 регионах, ситуация осталась без изменений в восьми российских субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 35 тыс. 809 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 тыс. 800.

Похожие показатели, выше 36 тысяч, фиксировались в период 15-16 марта, но тогда заболеваемость шла на спад, сейчас же фиксируется подъем.

Вместе с тем при схожем уровне заболеваемости, количество госпитализаций ниже в полтора - в два раза: 15 марта, когда было выявлено 36 тыс. 678 новых случаев, госпитализированы 7 тыс. 273 человека, 16 марта (36 тыс. 519 заболевших) госпитализировали 5 тыс. 945 человек.

Смертность также значительно ниже: 15 марта от коронавируса умерли 558 пациентов, 16 марта - 576 пациентов. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 65 человек, накануне штаб сообщал о 62 умерших.

"Выздоровели за сутки 21 887 человек, или на 1,8% больше в сравнении с 18 августа", - уточняется в сообщении.