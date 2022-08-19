0
0
143
НОВОСТИ

Патрушев заявил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с РФ

11:30 19.08.2022 Источник: Интерфакс

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвиняет страны Запада в подготовке к открытому вооруженному противостоянию с Россией.

"События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", - сказал Патрушев в пятницу на встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он также обвинил США в организации провокаций, в том числе на Запорожской АЭС. "С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:30 19.08.2022
Украина тщетно пытается получить от Германии дополнительные партии оружия - Welt
0
0
11:30 19.08.2022
Патрушев заявил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с РФ
0
48
10:00 19.08.2022
На форуме «Армия-2022» преставлена система управления БПЛА
0
72
21:47 18.08.2022
На востоке Крыма в Керчи сработала система ПВО
0
188
15:40 17.08.2022
Британия утверждает, что их самолет-разведчик проводил "рутинный полет" у границ России
0
429
16:10 16.08.2022
Форум «Армия-2022». Дмитрий Медведев посетил выставку перспективных вооружений в парке "Патриот"
0
644
21:35 15.08.2022
Истребитель ПВО РФ отогнал от границы британский самолет-разведчик
0
755
21:10 15.08.2022
Латвия подарила Украине четыре вертолета, один нуждается в капремонте
0
747
20:45 15.08.2022
«Армия-2022». В Форуме присут участие более ста НИИ и организаций
0
737
19:55 15.08.2022
Министр обороны США заразился COVID-19
0
758

Возврат к списку