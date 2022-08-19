Патрушев заявил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с РФ
11:30 19.08.2022 Источник: Интерфакс
"События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", - сказал Патрушев в пятницу на встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Он также обвинил США в организации провокаций, в том числе на Запорожской АЭС. "С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - сказал секретарь Совбеза РФ.
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