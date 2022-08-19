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Новейшую систему слежения за роем дронов представили на форуме «Армия-2022»

15:21 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тульское Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) впервые презентовало на форуме «Армия-2022» новейшую систему контроля воздушного пространства (СКВП), способную отслеживать рои летательных аппаратов, в том числе малоразмерных беспилотных, и определять их тип. Об этом в пятницу сообщил корр. ТАСС.

«Мы <…> запускали рой из 20 [летательных аппаратов]. Самолеты, ракеты, беспилотники были, вертолет зависал. И все прямо показывает: если вертолет стоит на месте, то он на месте, если он двигается, то стрелка показывает, — сказал представитель ЦКБА Михаил Масальцев. — Контролирует все от 400 метров до 80 км. Самое главное — видит малоразмерные дроны от 7 км, большие, типа „Орлана“, от 18 км».

По его словам, система, которая может объединять до 24 неподвижных радиолокационных станций, сама распознает тип воздушных объектов и отображает их на мониторе оператора.

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