Сто детей 6-11 лет получили вакцину от ковида в рамках исследования - центр им. Гамалеи

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые 100 детей в возрасте от 6 до 11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований, сообщил ТАСС директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



Он уточнил, что дети получили одну десятую взрослой дозы вакцины. По словам Гинцбурга, через 1-1,5 месяца могут начаться исследования с использованием одной пятой взрослой дозы препарата.



«Сейчас закончились исследования с одной десятой взрослой дозы, провакцинированы 100 детей с 6 до 11 лет. На следующей неделе независимый комитет просмотрит данные, и если его данные удовлетворят, то даст разрешение на использование в концентрации одной пятой дозы. Исследования могут начаться через месяц-полтора», — рассказал он.



