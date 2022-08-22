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В Херсонской области выдают документы для оформления паспорта РФ

10:31 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статус беженца, лица без гражданства и регистрацию по месту жительства для получения паспорта России начали выдавать в Херсонской области. Об этом в понедельник сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева.

«С понедельника, 22 августа 2022 года, на территории области можно получить: статус беженца, временное удостоверение личности лица без гражданства, получить регистрацию по месту проживания», — написала она в своем телеграм-канале. Губарева добавила, что «сотни граждан обращались в ВГА и горячую линию с просьбой помочь получить гражданство РФ», но у жителей был утерян паспорт Украины, не имелось гражданства или регистрации.

По словам Губаревой, наличие статуса беженца и лица без гражданства, а также регистрация по месту жительства «позволяет не только свободно пользоваться практически всеми благами гражданина РФ, но и в дальнейшем получить заветный паспорт с двуглавым орлом».

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