Пушилин: Убийство Дугиной показало, что Киев перешел к индивидуальному террору

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной свидетельствует о том, что украинские власти перешли к индивидуальному террору. Об этом заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.

«По всем признакам можно говорить, что Киев перешел к индивидуальному террору. При чем думать о каких-то случайностях, о каких-то совпадениях, увы, не приходится», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин назвал смерть Дугиной серьезным ударом. Он напомнил, что журналист посещала Донбасс. «Мы были с ней на связи, она действительно сопереживала тому, что происходит», — добавил он.