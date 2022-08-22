Пушилин: Убийство Дугиной показало, что Киев перешел к индивидуальному террору
12:45 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной свидетельствует о том, что украинские власти перешли к индивидуальному террору. Об этом заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.
«По всем признакам можно говорить, что Киев перешел к индивидуальному террору. При чем думать о каких-то случайностях, о каких-то совпадениях, увы, не приходится», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Пушилин назвал смерть Дугиной серьезным ударом. Он напомнил, что журналист посещала Донбасс. «Мы были с ней на связи, она действительно сопереживала тому, что происходит», — добавил он.
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