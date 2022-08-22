Британские торговые сети могут не получить продукты из-за забастовки в порту

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Забастовка работников крупнейшего по объему контейнерных перевозок британского порта Филикстоу может привести к перебоям с поставками продуктов для ряда торговых сетей Соединенного Королевства, которые могут продлиться до Нового года. С таким предупреждением выступила в понедельник газета «Таймс».

Накануне около 1,9 тыс. работников Филикстоу, расположенного на Северном побережье Англии, вышли на восьмидневную забастовку в знак протеста против отказа их головной компании Felixstowe Dock and Railway Company («Филикстоу док энд рейлвэй компани») идти на уступки в вопросе заработной платы. Оператор порта был готов поднять оклад рабочих на 7%, а также осуществить единоразовую выплату в размере 500 фунтов (590 долларов), однако профсоюз посчитал это предложение недостаточным в связи с рекордной за 40 лет инфляцией в стране, которая в июле составила 10,1%.