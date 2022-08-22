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НОВОСТИ

Израиль будет продолжать противодействовать иранской ядерной программе

17:20 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль продолжает выступать против восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и будет противодействовать Тегерану в этой сфере даже в случае возвращения к сделке. Об этом заявил в понедельник премьер-министр еврейского государства Яир Лапид в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Премьер-министр Яир Лапид поговорил сегодня (в понедельник, 22 августа 2022 г.) с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Двое лидеров обстоятельно обсудили иранское ядерное досье. Премьер-министр вновь подчеркнул, что Израиль против возвращения к соглашению, а также указал на необходимость ясного и недвусмысленного послания о том, что дополнительных уступок иранцам не будет», — говорится в сообщении канцелярии израильского премьера.

Лапид отметил в разговоре с Макроном, что даже в случае заключения нового соглашения по иранской ядерной программе израильские власти не будут считать его для себя обязывающим, добавили в канцелярии. «Израиль продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить получение Ираном ядерных возможностей», — заявил Лапид, слова которого приводит канцелярия.

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